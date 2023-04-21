SHAMAN снял клип на Красной площади
21 апреля 202311:19
Певец SHAMAN выложил на своем YouTube-канале клип на песню «Мы» на Красной площади в Москве.
В клипе артист шагает по главной площади страны и поет о силе и чести русского народа.
«Мы, наши предки и потомки — это сила, тысячу лет объединяющая страну. Такую же вечную, как и ее главные символы», – цитирует певца РИА Новости.
Ранее он выпустил клип на ту же песню, в котором приняли участие юные спортсмены и ученые.
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21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru