SHAMAN снял клип на Красной площади

Певец SHAMAN выложил на своем YouTube-канале клип на песню «Мы» на Красной площади в Москве.

SHAMAN выпустил клип на песню «Мы» с проявившим героизм мальчиком Федором

В клипе артист шагает по главной площади страны и поет о силе и чести русского народа.

«Мы, наши предки и потомки — это сила, тысячу лет объединяющая страну. Такую же вечную, как и ее главные символы», – цитирует певца РИА Новости.

Ранее он выпустил клип на ту же песню, в котором приняли участие юные спортсмены и ученые.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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