SHAMAN рассказал, что с детства испытывает проблемы со слухом

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что с детства испытывает проблемы со слухом. Об этом артист рассказал в интервью VOICE.

«Не все знают, но у меня не очень острый слух. С самого детства, когда я сидел, например, на задних партах, я всегда переспрашивал о том, что говорит учитель», — поделился исполнитель.

По словам Дронова, он не раскрывал, что имеет «некоторые проблемы со слухом». Сложности возникли у артиста в 2-3 года после перенесенного отита. Певец признался, что испытывает проблемы до сих пор, но уже «адаптировался» к ним.

Ранее SHAMAN сообщил о блокировке своего канала на YouTube.

