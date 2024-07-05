SHAMAN рассказал, что с детства испытывает проблемы со слухом
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что с детства испытывает проблемы со слухом. Об этом артист рассказал в интервью VOICE.
«Не все знают, но у меня не очень острый слух. С самого детства, когда я сидел, например, на задних партах, я всегда переспрашивал о том, что говорит учитель», — поделился исполнитель.
По словам Дронова, он не раскрывал, что имеет «некоторые проблемы со слухом». Сложности возникли у артиста в 2-3 года после перенесенного отита. Певец признался, что испытывает проблемы до сих пор, но уже «адаптировался» к ним.
Ранее SHAMAN сообщил о блокировке своего канала на YouTube.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru