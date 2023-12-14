SHAMAN приостановил тур по Сибири после концерта в Совфеде

«Родные, к моему сожалению, наши декабрьские встречи в Томске и Новосибирске по техническим причинам пока не состоятся. Придется немного подождать», — обратился певец к поклонникам.

Выступления артиста в Новосибирске были запланированы на 14 и 15 декабря, они были перенесены, новые даты станут известны позже. При этом концерт в Томске, который должен был пройти 16 декабря, отменен.

Ранее SHAMAN выступил в Совете Федерации и исполнил несколько своих композиций, а также гимн России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

