SHAMAN приостановил тур по Сибири после концерта в Совфеде
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) отменил концерты в двух городах Сибири, которые должны были пройти на этой неделе. Об этом исполнитель сообщил в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».
«Родные, к моему сожалению, наши декабрьские встречи в Томске и Новосибирске по техническим причинам пока не состоятся. Придется немного подождать», — обратился певец к поклонникам.
Выступления артиста в Новосибирске были запланированы на 14 и 15 декабря, они были перенесены, новые даты станут известны позже. При этом концерт в Томске, который должен был пройти 16 декабря, отменен.
Ранее SHAMAN выступил в Совете Федерации и исполнил несколько своих композиций, а также гимн России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru