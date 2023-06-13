Шахназаров сравнил современное кино с наскальной живописью

Современный кинематограф можно сравнить с наскальной живописью в мировом изобразительном искусстве. Об этом заявил советский и российский режиссер Карен Шахназаров в интервью порталу KP.RU.

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Кинодеятель отметил, что не считает кинематограф искусством. По его словам, наскальная живопись, с которой мэтр сравнил кино, сегодня интересна лишь узким специалистам, лишь спустя века после появления древних рисунков миру стали известны имена Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Ильи Репина, Василия Сурикова.

Кинорежиссер признался, что всегда был противником съемок сиквелов, поскольку у него не было желания возвращаться к пройденным этапам. Он также заявил, что не получает удовольствия от просмотра собственных работ.

Ранее кинокритик Роман Григорьев рассказал, почему киносага «Звездные войны» влюбила в себя миллионы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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