Шахназаров раскритиковал Богомолова за дружбу с иноагентами

Режиссер Константин Богомолов первым поддержит, вернувшихся на Родину, актеров-иноагентов и предложит им дружбу, заявил журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный Абзац» на радио «Комсомольская правда».

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По его словам, он только притворяется патриотом.

«И скажет, что они святые люди. Такова его работа», — добавил журналист.

Ранее актер Певцов раскритиковал назначение Богомолова худруком нескольких театров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РежиссерАктерыИноагентыКонстантин Богомолов

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