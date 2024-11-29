Шахназаров раскритиковал Богомолова за дружбу с иноагентами
29 ноября 202410:28
Режиссер Константин Богомолов первым поддержит, вернувшихся на Родину, актеров-иноагентов и предложит им дружбу, заявил журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный Абзац» на радио «Комсомольская правда».
По его словам, он только притворяется патриотом.
«И скажет, что они святые люди. Такова его работа», — добавил журналист.
Ранее актер Певцов раскритиковал назначение Богомолова худруком нескольких театров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru