Шахназаров предложил ввести в школьную программу кинематограф
25 марта 202517:44
Кинорежиссер, генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров на заседании совета по культуре и искусству с участием президента России Владимира Путина предложил ввести в школьную программу кинематограф.
Путин, в свою очередь, заявил, что эта идея заслуживает пристального внимания.
По словам российского лидера, культура напрямую влияет на многие вопросы социального и экономического характера.
Ранее Путин заявил, что аудитория российских фильмов в 2024 году составила 100 миллионов человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru