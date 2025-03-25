Шахназаров предложил ввести в школьную программу кинематограф

Кинорежиссер, генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров на заседании совета по культуре и искусству с участием президента России Владимира Путина предложил ввести в школьную программу кинематограф.

Путин заявил, что аудитория российских фильмов в 2024 году составила 100 миллионов человек

Путин, в свою очередь, заявил, что эта идея заслуживает пристального внимания.

По словам российского лидера, культура напрямую влияет на многие вопросы социального и экономического характера.

Ранее Путин заявил, что аудитория российских фильмов в 2024 году составила 100 миллионов человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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