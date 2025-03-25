Путин: Аудитория российских фильмов в 2024 году составила 100 миллионов человек

Аудитория российских фильмов в 2024 году составила 100 миллионов человек, она выросла на 10%, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по культуре и искусству.

Шахназаров предложил ввести в школьную программу кинематограф

Кроме того, он назвал хорошим темп, набранный в развитии российского кинематографа.

Российский лидер отметил, что культура должна быть доступна россиянам, вне зависимости от того, где они живут. Поэтому глава государства предложил включить показатель обеспеченности объектами культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования.

«Люди должны с детства иметь возможность, что называется, встречаться с культурой и не только в СМИ, в интернете, профильных учреждениях. Важную роль здесь играет территория, где живет человек, ее облик и обустройство, в том числе состояние объектов культурного наследия, здания и кварталы, имеющие историческую архитектуру, художественную ценность», - отметил Путин.

Ранее кинорежиссер, генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров предложил ввести в школьную программу кинематограф, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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