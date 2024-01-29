Шахназаров: Никакая цензура не мешает снимать хорошее кино
Цензура «присутствует везде», но никакие ограничения не мешают снимать хорошее кино. Об этом заявил генеральный директор «Мосфильма» режиссер Карен Шахназаров в интервью ТАСС.
Как отметил кинодеятель, он «не особо видит», что какие-либо ленты запретили к показу. Журналист напомнил Шахназарову о невышедшей в прокат «Сказке» Александра Сокурова. Собеседник ТАСС указал, что не видел этот фильм и не знает причин ограничения показа.
«Но я не считаю нужным вообще что-то запрещать. Понятно, что есть вещи, которые непреложны. У нас же запрещена пропаганда нацизма. Но я допускаю существование ... вещей, которые неприемлемы. И это есть во всем мире», — отметил Шахназаров.
Режиссер подчеркнул, что гласная или негласная цензура есть везде, и это «обычное дело», однако она не мешает создавать хорошие фильмы. В частности, Шахназаров напомнил о жестких ограничениях в Иране, несмотря на которые иранское кино считается одним из лучших в мире.
«Сама по себе цензура — это не есть нечто такое, на что надо ссылаться, если у тебя вдруг не получился фильм. В советское время мы все были под цензурой и снимали неплохие картины ... Но я не считаю, что в России это какая-то массовая история», — поделился режиссер.
Шахназаров добавил, что сейчас в стране гораздо больше свободы творчества, чем было в СССР, «даже где-то многовато».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru