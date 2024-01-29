Шахназаров: Никакая цензура не мешает снимать хорошее кино

Как отметил кинодеятель, он «не особо видит», что какие-либо ленты запретили к показу. Журналист напомнил Шахназарову о невышедшей в прокат «Сказке» Александра Сокурова. Собеседник ТАСС указал, что не видел этот фильм и не знает причин ограничения показа.

«Но я не считаю нужным вообще что-то запрещать. Понятно, что есть вещи, которые непреложны. У нас же запрещена пропаганда нацизма. Но я допускаю существование ... вещей, которые неприемлемы. И это есть во всем мире», — отметил Шахназаров.

Режиссер подчеркнул, что гласная или негласная цензура есть везде, и это «обычное дело», однако она не мешает создавать хорошие фильмы. В частности, Шахназаров напомнил о жестких ограничениях в Иране, несмотря на которые иранское кино считается одним из лучших в мире.

«Сама по себе цензура — это не есть нечто такое, на что надо ссылаться, если у тебя вдруг не получился фильм. В советское время мы все были под цензурой и снимали неплохие картины ... Но я не считаю, что в России это какая-то массовая история», — поделился режиссер.

Шахназаров добавил, что сейчас в стране гораздо больше свободы творчества, чем было в СССР, «даже где-то многовато».

