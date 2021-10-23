Союз театральных деятелей России проводит съезд в Москве

На съезде подведут итоги работы за пять лет, а также выберут нового председателя СДТ РФ и новый секретариат.

Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников события. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Одна из старейших общественных организаций страны, СТД объединяет своими масштабными, востребованными задачами представителей самых разных театральных профессий практически во всех российских регионах. Просветительские, благотворительные инициативы Союза, его значимый вклад в сохранение и развитие великих традиций отечественного драматического искусства заслуживают глубокого признания», - отметил президент России.

Владимир Путин отметил плодотворную работу СТД, особенно в 2019 году, объявленном в России Годом театра. Глава государства напомнил о множестве театральных коллективов, получивших адресную поддержку.

«Работа проделана немалая, но, уверен, впереди у вас новые цели и новые интересные проекты. Рассчитываю, что съезд пройдёт в созидательном, конструктивном ключе, в дружеской и неформальной обстановке», - выразил надежду Владимир Путин.

Он также пожелал участникам съезда успехов и всего наилучшего.

