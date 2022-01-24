Сервис Spotify назвал самого популярного музыканта месяца
24 января 202213:02
Певец и автор песен The Weeknd стал самым популярным музыкантом месяца по версии стримингового сервиса Spotify, пишет NME.
Канадский исполнитель обогнал певца Джастина Бибера, который почти год находился на первой строчке рейтинга.
Кроме того, The Weeknd установил рекорд по прослушиваниям на Spotify. Новый альбом музыканта Dawn FM, выпущенный 7 января, набрал уже более 85 млн слушателей на платформе.
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24 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru