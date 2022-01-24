Сервис Spotify назвал самого популярного музыканта месяца

Певец и автор песен The Weeknd стал самым популярным музыкантом месяца по версии стримингового сервиса Spotify, пишет NME.

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Канадский исполнитель обогнал певца Джастина Бибера, который почти год находился на первой строчке рейтинга.

Кроме того, The Weeknd установил рекорд по прослушиваниям на Spotify. Новый альбом музыканта Dawn FM, выпущенный 7 января, набрал уже более 85 млн слушателей на платформе.

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ФОТО: THAM YUAN YUAN с сайта Pixabay
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