Актриса Орнелла Мути напишет книгу о своей жизни в России
Итальянская актриса Орнелла Мути сообщила о намерении написать книгу, связанную с Россией. Об этом она рассказала на просветительском марафоне в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
«У меня есть проект написать книгу о своей жизни, которая начинается отсюда, с России и Италии», - сказала актриса.
Мути призналась, что продолжает изучать русский язык, но свой уровень оценила как очень низкий. Она отметила, что особенно сложно ей даются падежи.
Ранее Мути рассказала о желании поработать в России. В феврале 2022 года она заявила о намерении стать гражданкой РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал удары Украины по Белгороду военным преступлением
- Терминал на юге Турции отказался принимать нефть из России
- Байден поддержал законопроект о запрете TikTok в США
- СМИ: Белый дом выделит Украине срочную помощь в $200 млн
- Студент из Уганды заявил Путину о желании стать его сыном
- Актриса Орнелла Мути напишет книгу о своей жизни в России
- Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения русских и украинцев
- Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на нефть на апрель
- Умер театральный режиссер Римас Туминас
- Путин признал США сверхдержавой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru