Сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Сладкая жизнь» закрыли

Причины этого пока не называются. Оба сериала должны были получить продолжение. Съемки по готовым сценариям были запланированы на лето 2024 года.

Вместо этого кинокомпания обещала опубликовать синопсисы неснятых историй.

Оба проекты были успешными. «Мир! Дружба! Жвачка!» вышел на экраны в 2020 году и вошёл в топ 250 лучших сериалов на Кинопоиске, а «Сладкая жизнь», появившись в 2014 году, имеет рейтинг 7.9 на той же платформе.

Ранее стало известно, что в России снимут сериал «Зорро», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

