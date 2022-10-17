«Переворот сознания без цензуры»: В Совфеде рассказали, какие фильмы получат полное госфинансирование

Государство слишком долго не вмешивалось в процесс производства фильмов для молодежи, это привело к тому, что в стране лишь немногие картины воспитывают в подрастающем поколении правильные ценности, завила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с НСН.

Накануне Владимир Путин поручил закрепить в законодательстве нормы о полном госфинансировании производства и проката фильмов для детей и подростков, а также унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» во всех документах стратегического планирования.

«Тема детского кино - настоящего, глубокого - актуальна как никогда. Мы искренне рады, что эта позиция закрепилась поручением президента. Безусловно, это должны быть фильмы, которые воспитывают, учат, сохраняют нашу великую историю и которые помогают молодежи развиваться. В последнее время таких фильмов очень мало, к сожалению. Посмотрите, как формирует вкус наше телевидение, что у нас идет в прайм-тайм. Здесь огромный пласт работы, нужно пересмотреть подходы», - отметила Гумерова.

При этом, по ее словам, новый подход не нанесет ущерб художественной составляющей производства, а регулирование отрасли со стороны государства сегодня необходимо.