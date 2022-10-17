«Переворот сознания без цензуры»: В Совфеде рассказали, какие фильмы получат полное госфинансирование
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что государственное регулирование сейчас необходимо отрасли, но это не навредит художественной составляющей картин.
Государство слишком долго не вмешивалось в процесс производства фильмов для молодежи, это привело к тому, что в стране лишь немногие картины воспитывают в подрастающем поколении правильные ценности, завила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с НСН.
Накануне Владимир Путин поручил закрепить в законодательстве нормы о полном госфинансировании производства и проката фильмов для детей и подростков, а также унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» во всех документах стратегического планирования.
«Тема детского кино - настоящего, глубокого - актуальна как никогда. Мы искренне рады, что эта позиция закрепилась поручением президента. Безусловно, это должны быть фильмы, которые воспитывают, учат, сохраняют нашу великую историю и которые помогают молодежи развиваться. В последнее время таких фильмов очень мало, к сожалению. Посмотрите, как формирует вкус наше телевидение, что у нас идет в прайм-тайм. Здесь огромный пласт работы, нужно пересмотреть подходы», - отметила Гумерова.
При этом, по ее словам, новый подход не нанесет ущерб художественной составляющей производства, а регулирование отрасли со стороны государства сегодня необходимо.
«Я не вижу опасности в том, что государство, чтобы сохранить свою государственность, воспитать достойных граждан, сохранить многонациональную культуру, будет проводить государственную политику. Я не считаю, что это цензура. Сейчас как никогда актуально, чтобы эти процессы регулировались на государственном уровне. Безусловно, это не должно быть в ущерб качеству, палитре художественной, но мы очень долго руководствовались мыслью о том, что государство не вмешивается, что это творческий процесс. Посмотрите, что мы увидели, что в книгах, на телевидении, что в умах и сердцах», - объяснила сенатор.
Также она рассказала еще об одной инициативе – организовывать бесплатный показ культовых отечественных фильмов для поддержки отрасли и воспитания подрастающего поколения.
«Получила поддержку и инициатива губернатора Астраханской области, который рассказал, что на его жизненный путь повлиял фильм «Офицеры», что для него это было переворотом сознания. Также он упомянул современный фильм «Подольские курсанты». Он предложил, чтобы мы на системной основе с определенной периодичностью выбрали бы несколько фильмов, советские и современные картины, и организовали бесплатное посещение. С одной стороны, поддержали бы отечественный кинематограф, с другой, это было бы хорошим инструментом воспитания нашего подрастающего поколения», - добавила Гумерова.
Ранее дважды номинант на премию «Оскар», режиссер и мультипликатор Константин Бронзит сказал НСН, что госфинансирование поможет российским мультипликаторам сохранить производство хотя бы на нынешнем уровне.
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