Сериал «Цикады» о подростках от Евгения Стычкина выйдет 26 октября
В сети 26 октября состоится премьера драматического сериала «Цикады» режиссера Евгения Стычкина, который работал над лентой «Нулевой пациент». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу «Кинопоиска».
Отмечается, что картина будет выходить в онлайн-кинотеатре по одной серии в неделю.
Так, сериал расскажет о выпускниках школы, с которыми случается страшная трагедия на вечеринке. Из-за происшествия им, следователю и их родителям необходимо восстановить картину произошедшего. При этом чем дальше заходит допрос, тем больше раскрывается тайн и проблем.
В главных ролях — сын Игоря Верника — Григорий, Илья Виногорский, Софья Аржаных, Катя Воронина и другие.
Ранее, 10 октября, сообщалось, что премьера сериала про русских хакеров «Короче, план такой» состоялась на платформе Wink. Впервые авантюрную комедию от продюсера Вадима Галыгина можно было увидеть 4 октября в кинотеатре «Октябрь». Картина рассказывает о приключениях команды русских хакеров, у которых однажды все пошло не по плану, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru