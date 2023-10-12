Сериал «Цикады» о подростках от Евгения Стычкина выйдет 26 октября

Отмечается, что картина будет выходить в онлайн-кинотеатре по одной серии в неделю.

Так, сериал расскажет о выпускниках школы, с которыми случается страшная трагедия на вечеринке. Из-за происшествия им, следователю и их родителям необходимо восстановить картину произошедшего. При этом чем дальше заходит допрос, тем больше раскрывается тайн и проблем.

В главных ролях — сын Игоря Верника — Григорий, Илья Виногорский, Софья Аржаных, Катя Воронина и другие.

Ранее, 10 октября, сообщалось, что премьера сериала про русских хакеров «Короче, план такой» состоялась на платформе Wink. Впервые авантюрную комедию от продюсера Вадима Галыгина можно было увидеть 4 октября в кинотеатре «Октябрь». Картина рассказывает о приключениях команды русских хакеров, у которых однажды все пошло не по плану, передает «Радиоточка НСН».

