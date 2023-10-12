Сериал «Суперпозиция» с сыном Табакова победил на фестивале в США

Фантастический сериал «Суперпозиция» российского режиссера Вадима Валиуллина объявлен лучшим на фестивале Minnesota WebFest в США. Информацию об этом распространила пресс-службе кинопроекта.

Главные роли в фильме исполнили Павел Табаков (сын Народного артиста СССР Олега Табакова), Константин Лавроненко и Лукерья Ильяшенко. По сюжету веб-сериала главный герой, которого сыграл Табаков – младший, разыскивает своего отца - профессора квантовой физики, который открыл мультивселенную.

Проект, состоящий из 10 серий, вышел в ноябре 2022 года сразу на четырех онлайн-платформах. Награду на Minnesota Web Festival в трёх номинациях получил ещё один российский веб-сериал - о Великой Отечественной Войне «Про людей и про войну».

Сыгравший в нём актер Антон Богданов объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» успех картины её «честностью». Фестиваль Minnesota WebFest основан в 2017 году в городе Дулут для знакомства с лучшими интернет-сериалами со всего мира.

