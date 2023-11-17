«Изнанка глянца»: Стартовали съемки сериала «Первый номер» с Деревянко

Ранее Деревянко оказался в центре криптоскандала. В сентябре актер рассказывал, что инвестировал миллион рублей в криптовалюту и в первые месяцы получал доход в 10%, но в итоге бывший друг обманул его на 45 млн рублей.

В ноябре СМИ сообщили, что уже самого Деревянко обвинил в мошенничестве некий бизнесмен, вложившийся в криптокомпанию актера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

