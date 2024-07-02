Сериал «Слово пацана» получил спецприз премии «Ника»

Российский сериал «Слово пацана» получил специальный приз премии «Ника» за достижения в телевизионном кинематографе.

Сериал «Слово пацана» стал лауреатом в пяти номинациях

Как сообщил на церемонии заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский, это «настоящий, жёсткий, честный фильм».

Каневский также обратился к создателям и актерскому составу «Слово пацана» с напутствием для работы над вторым сезоном.

Ранее стало известно, что фильм о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет в июле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: онлайн-кинотеатр Wink, кадр с видео
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