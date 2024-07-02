Сериал «Слово пацана» получил спецприз премии «Ника»
2 июля 202400:01
Российский сериал «Слово пацана» получил специальный приз премии «Ника» за достижения в телевизионном кинематографе.
Как сообщил на церемонии заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский, это «настоящий, жёсткий, честный фильм».
Каневский также обратился к создателям и актерскому составу «Слово пацана» с напутствием для работы над вторым сезоном.
Ранее стало известно, что фильм о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет в июле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru