Егор Кончаловский отказался снимать «Слово пацана» из-за отсутствия интереса

По словам кинематографиста, ему предлагали снимать сериал, но он отказался из-за схожести концепции «Слова пацана» с фильмом «Антикиллер».

«То есть это было бы то же самое. Мне это уже не интересно, в общем, до конца», - признался режиссер.

Кончаловский добавил, что не ожидал большого успеха «Слова пацана». При этом о своем отказе режиссер не жалеет.

Ранее автор книги «Слово пацана» писатель Роберт Гараев призвал не ждать скорого выхода второго сезона сериала, передает «Радиоточка НСН».

