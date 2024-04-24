Егор Кончаловский отказался снимать «Слово пацана» из-за отсутствия интереса
Российский режиссер Егор Кончаловский заявил, что не стал снимать сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» из-за отсутствия интереса к проекту. Об этом он рассказал в программе «Легенда» на канале RTVI.
По словам кинематографиста, ему предлагали снимать сериал, но он отказался из-за схожести концепции «Слова пацана» с фильмом «Антикиллер».
«То есть это было бы то же самое. Мне это уже не интересно, в общем, до конца», - признался режиссер.
Кончаловский добавил, что не ожидал большого успеха «Слова пацана». При этом о своем отказе режиссер не жалеет.
Ранее автор книги «Слово пацана» писатель Роберт Гараев призвал не ждать скорого выхода второго сезона сериала, передает «Радиоточка НСН».
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