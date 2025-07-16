Сериал с Колокольниковым получил 23 номинации на премии «Эмми»

Третий сезон сериала «Белый лотос», в котором снимался российский актер Юрий Колокольников, получил 23 номинации на премию «Эмми». Проект среди прочего представлен в номинациях «Лучший драматический сериал».

В России вырос спрос на книги, представленные в третьем сезоне сериала «Белый лотос»

При этом рекордсменом премии стал сериал «Разделение» от Apple TV, на счету которого 27 номинаций. Он также составит конкуренцию «Белому лотосу», поскольку тоже претендует на награду, как «Лучший драматический сериал».

Самым молодым номинантом премии 2025 года стал 15-летний актер британского мини-сериала «Подростковый возраст» Оуэн Купер.

Церемония вручения 77-ой премии «Эмми» пройдет в Лос-Анджелесе в сентябре, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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