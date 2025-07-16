Сериал с Колокольниковым получил 23 номинации на премии «Эмми»
Третий сезон сериала «Белый лотос», в котором снимался российский актер Юрий Колокольников, получил 23 номинации на премию «Эмми». Проект среди прочего представлен в номинациях «Лучший драматический сериал».
При этом рекордсменом премии стал сериал «Разделение» от Apple TV, на счету которого 27 номинаций. Он также составит конкуренцию «Белому лотосу», поскольку тоже претендует на награду, как «Лучший драматический сериал».
Самым молодым номинантом премии 2025 года стал 15-летний актер британского мини-сериала «Подростковый возраст» Оуэн Купер.
Церемония вручения 77-ой премии «Эмми» пройдет в Лос-Анджелесе в сентябре, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии опровергли начало поставок Украине ЗРК Patriot
- Против шеф-редактора The Insider Олевского завели уголовное дело
- Рост зарплат в креативной индустрии объяснили перестройкой экономики
- Леонид Слуцкий продлил контракт с китайским ФК «Шанхай Шэньхуа»
- В России указали на угрозу породному собаководству
- Премьер-министра Украины Шмыгаля отправили в отставку
- Россиянам назвали продукты, которые в жару могут навредить организму
- Глава SuperJob: Работодатели смотрят на «бренд вуза» только первые пять лет
- Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом
- Конкурент Таиланду: Туроператоры ждут прямые рейсы из Москвы в Мьянму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru