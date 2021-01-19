Сериал «Острые козырьки» закроют

Создатели британского сериала «Острые козырьки» объявили о начале съемок шестого и финального сезона. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Издание приводит слова создателя и сценариста телешоу Стивена Найта. «Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и он понравится нашим фанатам. В то время как сериал заканчивается, история продолжится в другой форме», - отметил Найт.

Под «другой формой» продюсеры сериала имеют в виду спин-офф, отмечает издание.

В 2018 году «Острые козырьки» был назван лучшим британским сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Главную роль в телешоу сыграл актер Киллиан Мерфи.

Сериал вышел на экраны в 2013 году. В нем рассказывается история войн между преступными кланами Бирмингема в 1920-х годах.

