Сериал о жизни Льва Толстого снимут к 200-летнему юбилею писателя
К 200-летнему юбилею классика русской литературы, писателя Льва Толстого снимут сериал о его жизни, сообщает «Российская газета».
Литературная основа уже подготовлена гендиректором Государственного музея Л.Н. Толстого Владимиром Толстым. По данным издания, речь о создании сериала, в том числе, обсуждалась на его встрече с главой Минкультуры РФ Ольгой Любимовой. Также они наметили целый ряд других мероприятий к 200-летию со дня рождения Л.Н. Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году.
Ранее в Москве впервые вручили премию мира имени Л.Н. Толстого, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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