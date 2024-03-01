Сериал «Неверные» получил главный приз фестиваля «ORIGINAL+»

Сериал «Неверные» платформы Wink получил главный приз фестиваля контента стриминговых сервисов «ORIGINAL+», который проходил в Москве с 28 по 29 февраля, сообщила «Российская газета».

СМИ: В России снимут ремейк сериала «Воронины»

Помимо этого, проект победил в номинации за самый оригинальный сценарий, а также получил специальный диплом жюри с формулировкой «За трезвый взгляд на вещи». Сериал станет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре с 7 марта.

В главной роли в нём снялась Оксана Акиньшина. Её героиня успешный адвокат, пытающийся справиться с алкогольной зависимостью.

Ранее в России рынок онлайн-кинотеатров вырос на 39% за год, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктрисаМоскваФестивальСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры