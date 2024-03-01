Сериал «Неверные» получил главный приз фестиваля «ORIGINAL+»
Сериал «Неверные» платформы Wink получил главный приз фестиваля контента стриминговых сервисов «ORIGINAL+», который проходил в Москве с 28 по 29 февраля, сообщила «Российская газета».
Помимо этого, проект победил в номинации за самый оригинальный сценарий, а также получил специальный диплом жюри с формулировкой «За трезвый взгляд на вещи». Сериал станет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре с 7 марта.
В главной роли в нём снялась Оксана Акиньшина. Её героиня успешный адвокат, пытающийся справиться с алкогольной зависимостью.
Ранее в России рынок онлайн-кинотеатров вырос на 39% за год, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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