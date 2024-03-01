Сериал «Неверные» получил главный приз фестиваля «ORIGINAL+»

Помимо этого, проект победил в номинации за самый оригинальный сценарий, а также получил специальный диплом жюри с формулировкой «За трезвый взгляд на вещи». Сериал станет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре с 7 марта.

В главной роли в нём снялась Оксана Акиньшина. Её героиня успешный адвокат, пытающийся справиться с алкогольной зависимостью.

Ранее в России рынок онлайн-кинотеатров вырос на 39% за год, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

