Сериал «Локи» выйдет в июне 2021 года

Компания Disney назвала дату премьеры сериала «Локи». Шоу выйдет на сервисе Disney+ 11 июня 2021 года.

К роли хитрого бога вернется Том Хиддлстон. Действие сериала будет разворачиваться после событий фильма «Мстители: Финал».

В первом трейлере у шоу действие начинается со сцены из финала «Мстителей», в которой Локи в исполнении Тома Хиддлстона сбегает с тессерактом, после чего события разворачиваются в невольно созданной «мстителями» альтернативной реальности.

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Фото: Instagram/twhiddleston
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