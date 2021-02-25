Сериал «Локи» выйдет в июне 2021 года
25 февраля 202114:52
Компания Disney назвала дату премьеры сериала «Локи». Шоу выйдет на сервисе Disney+ 11 июня 2021 года.
К роли хитрого бога вернется Том Хиддлстон. Действие сериала будет разворачиваться после событий фильма «Мстители: Финал».
В первом трейлере у шоу действие начинается со сцены из финала «Мстителей», в которой Локи в исполнении Тома Хиддлстона сбегает с тессерактом, после чего события разворачиваются в невольно созданной «мстителями» альтернативной реальности.
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25 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru