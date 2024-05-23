Сериал «Комбинация» покажут в конце осени
Сериал о популярной в 80-90-е годы ХХ века группе «Комбинация» выйдет на телеэкраны к концу осени 2024 года, заявил режиссер Никита Власов, передает ТАСС.
По его словам, сейчас снимают сцены в Саратове - городе где поп-группа была создана.
«Мы сняли больше половины», - отметил режиссер.
В роли Алёны Апиной снимается актриса Анастасия Уколова. По её словам, песни этого музыкального коллектива слушала в своем детстве вместе с мамой. Актриса рассказала, что по характеру отличается от героини, которую играет в сериале.
«Очень помогло для роли наше знакомство и наше общение», - заметила Уколова, добавив, что над ролью работает вместе с певицей.
В актерский состав сериала также вошли Никита Кологривый, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Елизавета Базыкина и другие.
Ранее продюсер Гудков назвал группу «Комбинация» «Королем и Шутом» из мира попсы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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