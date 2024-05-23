Сериал «Комбинация» покажут в конце осени

По его словам, сейчас снимают сцены в Саратове - городе где поп-группа была создана.

«Мы сняли больше половины», - отметил режиссер.

В роли Алёны Апиной снимается актриса Анастасия Уколова. По её словам, песни этого музыкального коллектива слушала в своем детстве вместе с мамой. Актриса рассказала, что по характеру отличается от героини, которую играет в сериале.

«Очень помогло для роли наше знакомство и наше общение», - заметила Уколова, добавив, что над ролью работает вместе с певицей.

В актерский состав сериала также вошли Никита Кологривый, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Елизавета Базыкина и другие.

Ранее продюсер Гудков назвал группу «Комбинация» «Королем и Шутом» из мира попсы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

