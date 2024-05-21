Алена Апина заявила о суде с основателем «Комбинации» из-за фонограммы

Певица Алена Апина намерена подать в суд на основателя «Комбинации» Виталия Окорокова из-за группы «Russian Girls», которая в своих выступлениях использует фонограмму с голосом артистки. Об этом она сообщили «Пятому каналу».

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«Мы взрослые люди. Понимаем, что они не с интернета скачали эти фонограммы. Там звучат бэки наши с Таней», — пояснила певица.

По словам Апиной, она уже общалась с адвокатами по этому вопросу и намерена направить иск.

Ранее наследники композитора Владимира Шаинского потребовали компенсацию от немецкого рэпера Liaze (Ильи Рейзвиха), который использовал фрагмент «Песенки крокодила Гены» в своем треке «2003», напоминает «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Авторские ПраваПевица

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