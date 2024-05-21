Алена Апина заявила о суде с основателем «Комбинации» из-за фонограммы

«Мы взрослые люди. Понимаем, что они не с интернета скачали эти фонограммы. Там звучат бэки наши с Таней», — пояснила певица.

По словам Апиной, она уже общалась с адвокатами по этому вопросу и намерена направить иск.

Ранее наследники композитора Владимира Шаинского потребовали компенсацию от немецкого рэпера Liaze (Ильи Рейзвиха), который использовал фрагмент «Песенки крокодила Гены» в своем треке «2003», напоминает «Радиоточке НСН».

