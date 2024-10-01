Сериал «Киборг» с Костомаровым вышел в России

Ранее Костомарову из-за болезни ампутировали кисти рук и стопы, однако легендарный фигурист смог вернуться в спорт и продолжил выступать на льду с протезами.

Актриса Алена Михайлова ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как сыграла в сериале «Амура» одновременно двух близняшек, одна из которой стала бойцом ММА.

