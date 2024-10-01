Сериал «Киборг» с Костомаровым вышел в России
В России стартовал показ сериала «Киборг» с участием олимпийского чемпиона Романа Костомарова, его первая уже серия доступна в онлайн-кинотеатре Premier.
Как отмечается в релизе «Института развития интернета» (ИРИ), который имеется в распоряжении НСН, документальный проект состоит из трех серий, каждая из которых рассказывает о людях с роботизированными протезами.
Ранее Костомарову из-за болезни ампутировали кисти рук и стопы, однако легендарный фигурист смог вернуться в спорт и продолжил выступать на льду с протезами.
Актриса Алена Михайлова ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как сыграла в сериале «Амура» одновременно двух близняшек, одна из которой стала бойцом ММА.
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