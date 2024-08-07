Сериал «Игры» установил рекорд по просмотрам на «Кинопоиске»

Всего за четыре дня после премьеры, которая состоялась 3 августа, он привлек более 1 миллиона подписчиков «Яндекс Плюса». Такого быстрого успеха не добивался ни один из проектов, выходивших на платформе, подчеркнули в «Кинопоиске».

В центре сюжета – история, связанная с подготовкой XXII летних Олимпийских игр в Москве. В актерский состав сериала вошли Алексей Серебряков, Юрий Стоянов, Игорь Костолевский, Евгений Стычкин, Григорий Верник, Александра Бортич, и Леонид Каневский.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова дебютировала в кино, снявшись в сериале Евгения Стычкина «Игры», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

