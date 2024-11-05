Сериал «Гудбай» с Дюжевым в роли Байдена перевели на английский язык

Комедийный сериал «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли президента США Джо Байдена перевели на английский язык. Теперь эту кинопродукцию желающие могут посмотреть в США, рассказала директор канала ТНТ Тина Канделаки в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые».

Как заметила Канделаки, сегодня необходимо создавать контент, который никого не оставит равнодушным. «Гудбай» был запущен в эфир ТНТ 28 октября. Сериал снял режиссер Евгений Невский.