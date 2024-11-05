Сериал «Гудбай» с Дюжевым в роли Байдена перевели на английский язык

Комедийный сериал «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли президента США Джо Байдена перевели на английский язык. Теперь эту кинопродукцию желающие могут посмотреть в США, рассказала директор канала ТНТ Тина Канделаки в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые».

Как заметила Канделаки, сегодня необходимо создавать контент, который никого не оставит равнодушным. «Гудбай» был запущен в эфир ТНТ 28 октября. Сериал снял режиссер Евгений Невский.

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По сюжету глава Белого дома отправляется в Россию инкогнито с целью выяснить, как на жизни граждан РФ сказалась политика санкций США. По прилете Баден теряет документы и одновременно обретает нового товарища - русского патриота.

Байден устраивается работать учителем английского языка в обычную школу и живет в пятиэтажной старой «хрущевке», приводит сюжет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В свою очередь сотрудники ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча.

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Фото: tnt-online.ru
ТЕГИ:БайденСериалДмирий Дюжев

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