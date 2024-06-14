Сериал «Дом дракона» продлили на третий сезон

Телеканал HBO продлил на третий сезон сериал «Дом дракона». Сообщение об этом опубликовано на странице проекта в соцсети X.

HBO опубликовал два трейлера второго сезона «Дома дракона»

«Танец драконов продолжается. "Дом дракона" продлен на третий сезон», — отметили создатели приквела «Игры престолов».

Когда стартуют съемки очередного сезона, пока неизвестно.

Ранее HBO анонсировал второй сезон «Дома дракона», новые серии проекта о королевской династии Таргариенов выйдут 16 июня. В сериале снимаются Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Ив Бэст, Стив Туссен и другие, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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