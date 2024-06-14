Сериал «Дом дракона» продлили на третий сезон
14 июня 202409:48
Телеканал HBO продлил на третий сезон сериал «Дом дракона». Сообщение об этом опубликовано на странице проекта в соцсети X.
«Танец драконов продолжается. "Дом дракона" продлен на третий сезон», — отметили создатели приквела «Игры престолов».
Когда стартуют съемки очередного сезона, пока неизвестно.
Ранее HBO анонсировал второй сезон «Дома дракона», новые серии проекта о королевской династии Таргариенов выйдут 16 июня. В сериале снимаются Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Ив Бэст, Стив Туссен и другие, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сериал «Дом дракона» продлили на третий сезон
- В Ижевске задержали пытавшегося поджечь объект инфраструктуры диверсанта
- Сотрудник управления Росреестра по ЯНАО задержан в Москве за взятки
- Дом Christie’s выставит на торги дважды украденную картину Тициана
- СМИ сообщили об эвакуации 313 тысяч человек в Японии из-за дождей
- СМИ: Бойцам СВО намерены обеспечить бесплатный вход в учреждения культуры
- Число предложений стажировок в России за год увеличилось на 68%
- Бой Макгрегора и Чендлера на UFC 303 отменен
- СМИ: Ушедшая из России Coca-Cola вновь регистрирует свои товарные знаки
- В Ростовской области нейтрализовали 70 беспилотников за ночь
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru