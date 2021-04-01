Сериал CSI: Место преступления Лас-Вегас возвращается на экраны
Популярный сериал CSI: Место преступления Лас-Вегас возвращается в эфир телеканала CBS. Об этом пишет издание Deadline.
В ТВ-шоу также вернуться и актеры, игравшие главные роли в шоу Джорджа Фоск и Уильям Петерсен. Продюсером сериала снова выступит Джерри Брукхаймер.
Франшиза CSI включает в себя сериалы CSI: Место преступления Нью-Йорк, CSI: Майами и CSI: Место преступления Лас-Вегас, с которого и началась история ТВ-шоу.
CSI один из самых долгих и успешных проектов телеканала CBS. В 2020 году сериалу исполнилось 20 лет, в октябре должны были начаться съемки нового сезона, но эти планы нарушила пандемия коронавируса.
Издание отмечает, что в сериал также вернутся ряд уже полюбившихся публике персонажей.
Телеканал CBS официально заявил о возвращении культового сериала, но не назвал даже примерной даты выхода его в эфир.
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