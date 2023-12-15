Сериал «Бандитский Петербург» получит продолжение

Детективный сериал «Бандитский Петербург», получивший популярность в нулевых, получит продолжение. Об этом пишет издание «Сноб».

Финальная серия «Слово пацана» выйдет позже заявленной даты

Над проектом, который получил название «Бандитский Петербург. 20 лет спустя», работали авторы книги, которая легла в основу сериала, Андрей Константинов и Игорь Шушарин, и успели написать 21 эпизод к тому моменту, когда Константинова не стало.

Шушарин заявил, что допишет финал сериала. События будут развиваться в 2013 году, героями станут журналист Обнорский и прокурор Поспелова. Дата премьеры сериала не уточняется.




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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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