Сериал «Бандитский Петербург» получит продолжение
15 декабря 202317:03
Детективный сериал «Бандитский Петербург», получивший популярность в нулевых, получит продолжение. Об этом пишет издание «Сноб».
Над проектом, который получил название «Бандитский Петербург. 20 лет спустя», работали авторы книги, которая легла в основу сериала, Андрей Константинов и Игорь Шушарин, и успели написать 21 эпизод к тому моменту, когда Константинова не стало.
Шушарин заявил, что допишет финал сериала. События будут развиваться в 2013 году, героями станут журналист Обнорский и прокурор Поспелова. Дата премьеры сериала не уточняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru