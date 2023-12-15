Финальная серия «Слово пацана» выйдет позже заявленной даты
Финальная серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не выйдет 21 декабря, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.
По словам режиссёра и соавтора сценария Жоры Крыжовникова и сценариста Андрея Золотарёва, это связано с желанием изменить восьмую серию, сделав финал «круче, острее и эмоциональнее».
«В районе третьей серии мы поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе... Мы переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование», – отметил режиссёр.
Авторы также призвали зрителей не смотреть слитые в интернет серии и дождаться официального выхода финала истории.
Ранее актёр Иван Янковский, сыгравший в «Слове пацана» роль Вовы Адидаса, назвал «чушпанами» тех, кто слил в Сеть седьмую и восьмую серии сериала, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru