Финальная серия «Слово пацана» выйдет позже заявленной даты

По словам режиссёра и соавтора сценария Жоры Крыжовникова и сценариста Андрея Золотарёва, это связано с желанием изменить восьмую серию, сделав финал «круче, острее и эмоциональнее».

«В районе третьей серии мы поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе... Мы переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование», – отметил режиссёр.

Авторы также призвали зрителей не смотреть слитые в интернет серии и дождаться официального выхода финала истории.

Ранее актёр Иван Янковский, сыгравший в «Слове пацана» роль Вовы Адидаса, назвал «чушпанами» тех, кто слил в Сеть седьмую и восьмую серии сериала, сообщает Ura.ru.

