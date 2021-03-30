Сериал «Американские боги» решено закрыть

Руководство студии Starz приняло решение о прекращении съемок сериала «Американские боги». По сообщениям издания Deadline, это решение было принято после того, как 21 марта на Amazon Prime вышла последняя серия третьего сезона.

Предполагается, что отказ от съемок четверного сезона связано с падением рейтингов ТВ-шоу.

Студия Starz выразила благодарность актерам, съемочной группе, а также партнерам сериала, которые воплотили идею сериала в жизнь.

Однако, зрители заметили, что в финальном эпизоде точка в повествовании не была поставлена. Некоторые сюжетные линии завершены не были, не смотря на то, что сценаристы отошли от книги, и изменили ряд историй, описанных в ней.

Ранее, из третьего сезона «Американских богов» было решено удалить персонажа Мэрилина Мэнсона - лидера дэт-метал-группы Blood Death Джону Венгрена. Его герой должен был сыграть важную роль в эпизоде, релиз которого состоялся 14 февраля.

Решение об исключении Мэрилина Мэнсона из сериала было принято на фоне обвинений в насилии, которые в начале февраля 2021 года озвучила актриса Эван Рэйчел Вуд.

