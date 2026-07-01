Сериал «Амазонки русского авангарда» победил на фестивале в Аргентине
Документальный сериал «Амазонки русского авангарда» о жизни и творческом пути художниц Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Ольги Розановой и Надежды Удальцовой стал победителем аргентинского международного фестиваля BUEIFF Web Series в номинации «Лучший веб-сериал». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.
В четырехсерийном проекте представлены истории о детстве, судьбоносных встречах и выборе творческого пути художниц, чьи работы оказали заметное влияние на развитие русского авангарда XX века. Режиссером выступил Георгий Аваньян. Сериал создан продюсерским агентством BOKOVFACTORY при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») для онлайн-кинотеатра Start.
Российская премьера проекта состоялась на фестивале «Пилот» в рамках конкурса документальных сериалов
Фестиваль веб-сериалов BUEIFF является частью крупнейшего онлайн-фестиваля Аргентины – Международного киносмотра в Буэнос-Айресе (Buenos Aires International Film Festival (BUEFF). Ежегодно фестиваль объединяет независимых авторов из более чем 80 стран, передает «Радиоточка НСН».
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