Милана Хаметова представила мини-альбом к сериалу «Двойная жизнь Ми»
Блогер и певица Милана Хаметова представила на музыкальных платформах первый мини-альбом, приуроченный к выходу сериала «Двойная жизнь Ми».
Среди исполнителей указана не только Хаметова, но и альтер-эго Ми, роль которой девушка воплотила в музыкальной комедии в духе «Ханны Монтаны».
По сюжету сериала главная героиня – 16-ти летняя школьница, которая скрывает, что является популярной певицей. Жизнь девушки усложняется, когда новая возлюбленная отца – принципиальная чиновница Анжела Михайлова – объявляет войну современной музыке, блогерам и самой Ми.
Помимо Миланы Хаметовой в проекте снимались Дава (Давид Манукян), Софья Каштанова, Анна Уколова, Андрей Пынзару, Роман Курцын и другие. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Start и Иви.
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