Милана Хаметова представила мини-альбом к сериалу «Двойная жизнь Ми»

Среди исполнителей указана не только Хаметова, но и альтер-эго Ми, роль которой девушка воплотила в музыкальной комедии в духе «Ханны Монтаны».

По сюжету сериала главная героиня – 16-ти летняя школьница, которая скрывает, что является популярной певицей. Жизнь девушки усложняется, когда новая возлюбленная отца – принципиальная чиновница Анжела Михайлова – объявляет войну современной музыке, блогерам и самой Ми.

Помимо Миланы Хаметовой в проекте снимались Дава (Давид Манукян), Софья Каштанова, Анна Уколова, Андрей Пынзару, Роман Курцын и другие. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Start и Иви.

