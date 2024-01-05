Названы самые ожидаемые сериалы 2024 года
Сериал «Хроники Спайдервика», который является адаптацией цикла детских книг Холли Блэк и Тони ДиТерлицци, попал в список самых ожидаемых новинок 2024 года, пишут «Известия».
Восьмисерийный проект расскажет о детях, которые вместе с мамой переезжают в старинное поместье, где находят путь в волшебный мир с феями и прочими чудесами.
Большая премьера ждёт фанатов постапокалиптической компьютерной франшизы «Fallout». В апреле на экраны выйдет одноимённый сериал, к работе над которым привлекли игрового директора игр «Fallout 3» и «Fallout 4» Тодда Говарда.
Также в 2024 году выйдут сериалы, в первую очередь предназначенные поклонникам «Бэтмена» и «Звёздных войн». Первых наверняка заинтересует проект «Пингвин», рассказывающий про одного из ключевых злодеев вселенной DC, а вторых - проект «Аколит», события в котором происходят за 100 лет до истории фильма Джорджа Лукаса «Скрытая угроза».
Кроме того, следует обратить внимание на ремейк мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха» от Netflix, сериал «Сочувствующий» с Робертом Дауни – младшим о секретном агенте вьетнамских коммунистов, проект от продюсеров Стивена Спилберга и Том Хэнкса «Властелины воздуха».
Помимо новинок будут в 2024 году и продолжения уже полюбившихся историй. Это, например, второй сезон «Дома Драконов», спин-офф «Ходячих мертвецов», российский фэнтезийный телесериал «Этерна» и сериала на основе блокбастера «Мистер и Миссис Смит».
Ранее режиссёр Жора Крыжовников бросил намек на то, что создатели проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте» задумались о сценарии второго сезона сериала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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