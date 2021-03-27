Сергунина: спектакли, творческие встречи и экскурсии вошли в онлайн-программу «Ночи театров»

В рамках традиционной акции «Ночь театров», которая пройдет в Москве в девятый раз, организованы мероприятия на более чем 130 культурных площадках столицы. Часть событий будут транслировать онлайн. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ко Дню театра могут смягчить ограничения по заполняемости залов

«Чтобы присоединиться к “Ночи театров” могли как можно больше людей, площадки — участники акции подготовили интересную и разноплановую онлайн-программу. В нее вошли интерактивные экскурсии, показы спектаклей, концерты, творческие встречи, лекции — всего около 30 мероприятий», — отметила Сергунина.

Трансляция открытия «Ночи театров» начнется в 19:00 на сайте mos.ru.

Она откроется спектаклем Юрия Башмета на музыку Александра Чайковского «Свидание в Москве», режиссером которого стал Павел Сафонов. В нем заняты артисты Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

В формате zoom-конференции пройдет одно из центральных событий акции — спецпроект «Шесть откровений о будущем». Трансляцию можно будет посмотреть в 22:00 на сайте mos.ru и на страницах театров — участников встречи в социальных сетях.

Также на официальном ресурсе Москвы опубликована полная программа онлайн-мероприятий Дня театра.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПраздникОнлайнТеатр
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