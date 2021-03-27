Сергунина: спектакли, творческие встречи и экскурсии вошли в онлайн-программу «Ночи театров»

«Чтобы присоединиться к “Ночи театров” могли как можно больше людей, площадки — участники акции подготовили интересную и разноплановую онлайн-программу. В нее вошли интерактивные экскурсии, показы спектаклей, концерты, творческие встречи, лекции — всего около 30 мероприятий», — отметила Сергунина.

Трансляция открытия «Ночи театров» начнется в 19:00 на сайте mos.ru.

Она откроется спектаклем Юрия Башмета на музыку Александра Чайковского «Свидание в Москве», режиссером которого стал Павел Сафонов. В нем заняты артисты Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

В формате zoom-конференции пройдет одно из центральных событий акции — спецпроект «Шесть откровений о будущем». Трансляцию можно будет посмотреть в 22:00 на сайте mos.ru и на страницах театров — участников встречи в социальных сетях.

Также на официальном ресурсе Москвы опубликована полная программа онлайн-мероприятий Дня театра.









