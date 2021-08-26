Сергунина рассказала о программе культурных площадок Москвы к «Ночи кино»

Библиотеки, культурные центры и музеи Москвы подготовили к акции «Ночь кино» 28 августа кинопоказы, тематические занятия, встречи с артистами и режиссерами. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Москвичей и гостей города ждет действительно обширная и интересная программа. Кинопоказы пройдут в 60 библиотеках, культурных центрах и музеях. Еще в 29 учреждениях культуры можно будет послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах», — приводит слова вице-мэра официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что бесплатные мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-формате, попасть на них можно будет по предварительной регистрации. Полная программа «Ночи кино» доступна на сайте «Онлайн.Библиогород».

Центральная детская библиотека №226 подготовила для юных москвичей праздничную программу «Мастера кинематографа ХХ века», где подрастающее поколение познакомят с книгами, ставшими основой сценариев для детских фильмов и мультфильмов. Посетителей ждет мастер-класс по созданию анимационного проекта. Начало мероприятия в 16:00.

Слушателям лекции в музее «Садовое кольцо» расскажут, на каких велосипедах предпочитали кататься известные киногерои. Велогид и радиоведущая Наталья Лисицына объянит роль двухколесного транспорта в советском кинематографе и поделится историями со съемочных площадок. Лекция будет доступна онлайн на странице музея в Instagram, начало трансляции в 18:30.

Галерея «Загорье» познакомит посетителей с творениями современных мультипликаторов. В 19:00 здесь начнутся показы мультфильмов молодых художников и студентов творческих вузов.

Музей истории ГУЛАГа подготовил лекцию о немецком кино 1970-х и 1980-х годов, в частности, о творчестве известных режиссеров того времени. Начало мероприятия в 17:30. С 20:00 в музее пройдут кинопоказы немецких фильмов «Каддиш для друга» Лео Хасина и «Капитан» Роберта Швентке. Посетителям необходима предварительная регистрация.

Кроме того, Музей моды предлагает поговорить о костюмах из картины Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Знаменитую киноленту покажут в 21:30, затем посетителям музея предложат поучаствовать в тематической дискуссии.

В библиотеке-медиацентре №67 состоится творческий вечер режиссера Романа Либерова, который расскажет, как создавались фильмы о прозаиках Андрее Платонове, Илье Ильфе и Евгении Петрове, поэте Осипе Мандельштаме. Начало встречи в 23:30, нужна предварительная регистрация.

