Сергунина: Начался прием заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация»
Открылся прием заявок на ежегодный конкурс «Московская реставрация». Принять в нем участие могут реставраторы, главные архитекторы, реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные организации, занимавшиеся восстановлением городских объектов культурного наследия столицы. Заявки принимаются до 31 августа.
«Осенью к работе приступает экспертное жюри, а победители будут известны в декабре. В этом году конкурс пройдет в 11-й раз. За минувшие десять лет наградами были отмечены почти 400 лауреатов. Они участвовали в реставрации 182 архитектурных памятников Москвы», — рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Профессиональное жюри оценит результаты реставрации в четырех номинациях: «За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию», «За высокое качество ремонтно-реставрационных работ», «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ», «За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство».
Победителей еще в одной номинации выберут с помощью голосования в проекте «Активный гражданин». А молодым реставраторам будет присуждаться специальная премия.
Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов назвал конкурс важным событием для отрасли.
«Цель конкурса — развитие традиций московской школы реставрации, популяризация и привлечение общественного интереса к памятникам истории», — отметил Емельянов.
По условиям конкурса реставрационные работы должны быть завершены в 2020–2021 годах. Для участия нужно заполнить заявку на сайте mos.ru, а также представить копию акта о приемке ремонтно-реставрационных работ, краткую историческую справку об объекте, краткое описание выполненных работ с указанием их особенностей, фотографии объекта до и после выполнения работ.
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