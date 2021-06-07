Сергунина: Начался прием заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация»

Открылся прием заявок на ежегодный конкурс «Московская реставрация». Принять в нем участие могут реставраторы, главные архитекторы, реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные организации, занимавшиеся восстановлением городских объектов культурного наследия столицы. Заявки принимаются до 31 августа.

«Осенью к работе приступает экспертное жюри, а победители будут известны в декабре. В этом году конкурс пройдет в 11-й раз. За минувшие десять лет наградами были отмечены почти 400 лауреатов. Они участвовали в реставрации 182 архитектурных памятников Москвы», — рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Профессиональное жюри оценит результаты реставрации в четырех номинациях: «За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию», «За высокое качество ремонтно-реставрационных работ», «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ», «За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство».

Победителей еще в одной номинации выберут с помощью голосования в проекте «Активный гражданин». А молодым реставраторам будет присуждаться специальная премия.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов назвал конкурс важным событием для отрасли.

«Цель конкурса — развитие традиций московской школы реставрации, популяризация и привлечение общественного интереса к памятникам истории», — отметил Емельянов.

По условиям конкурса реставрационные работы должны быть завершены в 2020–2021 годах. Для участия нужно заполнить заявку на сайте mos.ru, а также представить копию акта о приемке ремонтно-реставрационных работ, краткую историческую справку об объекте, краткое описание выполненных работ с указанием их особенностей, фотографии объекта до и после выполнения работ.

