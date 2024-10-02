Сергея Жукова обвинили в незаконном использовании песен в фильме «Руки Вверх!»

По его словам, при создании фильма «Руки Вверх!» артист использовал около 15 произведений и фонограмм, права на которые принадлежат издательству «Джем». Представители артиста обратились за оформлением прав на песни для фильма, однако вопрос так и не был решен.

«Мы ответили, что вопрос может быть решен положительно после общения меня и Жукова. Люди пропали, а в СМИ появилась информация, что юристы Жукова подготовили новые иски «для уравновешивания юридической ситуации перед выходом фильма»», — заявил директор музыкального издательства в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Черкасова, в фильме без разрешения использовано художественное оформление, которое также принадлежит компании «Джем».

Премьера фильма «Руки Вверх!» в кинотеатрах намечена на 10 октября. Его режиссером выступил Аскар Узабаев, а главную роль «молодого Жукова» сыграл 26-летний Влад Прохоров. Сам Сергей Жуков также появляется в картине о его группе, напоминает «Радиоточка НСН».

