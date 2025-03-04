Сергей Жуков попросил о запрете требовать блокировки фильма «Руки Вверх!»
Певец Сергей Жуков подал в арбитражный суд Москвы иск к ООО «Издательство "Джем"» и ООО «Компания Топ7», в котором попросил запретить организациям добиваться блокировок фильма «Руки вверх!» на интернет-площадках. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметили в суде, иск поступил в учреждение 13 декабря, основные слушания по делу запланированы на 5 мая.
По данным представителей истца и «Первого музыкального издательства», которое привлечено к разбирательству третьим лицом, после съемок фильма ответчики обращались в Роскомнадзор и суды, требуя заблокировать на онлайн-платформах тизеры и саму ленту. Компании заявляли, что владеют смежными правами на фонограммы песен, использованных в фильме. При этом в картине звучат новые фонограммы, специально записанные Жуковым.
Представитель артиста отметил, что Жуков просит пресечь действия «Издательства "Джем"» и «Компании Топ7» по блокировкам. Всего было подано около 20 заявлений в суды общей юрисдикции, все они были отклонены.
Сейчас столичный арбитражный суд рассматривает три иска Жукова к «Издательству "Джем"» о признании за певцом авторских прав на песни и прав на фонограммы группы «Руки Вверх!». В делах участвует «Компания Топ7», которому издательство передало исключительные права на ставшие предметом спора произведения.
Ранее Сергей Жуков обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда Ирине Подносовой, попросив о содействии по делу о защите авторских прав на песни «Руки Вверх!», напоминает РЕН ТВ.
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