Сергей Жуков попросил о запрете требовать блокировки фильма «Руки Вверх!»

Как отметили в суде, иск поступил в учреждение 13 декабря, основные слушания по делу запланированы на 5 мая.

По данным представителей истца и «Первого музыкального издательства», которое привлечено к разбирательству третьим лицом, после съемок фильма ответчики обращались в Роскомнадзор и суды, требуя заблокировать на онлайн-платформах тизеры и саму ленту. Компании заявляли, что владеют смежными правами на фонограммы песен, использованных в фильме. При этом в картине звучат новые фонограммы, специально записанные Жуковым.

Представитель артиста отметил, что Жуков просит пресечь действия «Издательства "Джем"» и «Компании Топ7» по блокировкам. Всего было подано около 20 заявлений в суды общей юрисдикции, все они были отклонены.

Сейчас столичный арбитражный суд рассматривает три иска Жукова к «Издательству "Джем"» о признании за певцом авторских прав на песни и прав на фонограммы группы «Руки Вверх!». В делах участвует «Компания Топ7», которому издательство передало исключительные права на ставшие предметом спора произведения.

Ранее Сергей Жуков обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда Ирине Подносовой, попросив о содействии по делу о защите авторских прав на песни «Руки Вверх!», напоминает РЕН ТВ.

