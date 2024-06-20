Сергей Урсуляк экранизирует «Войну и мир»

Отмечается, что работу над фильмом будут вести телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Start. Производством сериала занимается компания «Москино».

«Войну и мир» не раз экранизировали как в России, так и на Западе. К примеру, в голливудской картине 1956 года режиссера Кинга Видора роль Наташи Ростовой исполнила сама Одри Хепберн. Последний раз герои Толстого появлялись на экране в шестисерийном сериале BBC 2016 года, где Пьера Безухова сыграл американский актер Пол Дано.

Одной из самых знаменитых экранизаций «Войны и мира» является советский четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука, который в 1969 году стал обладателем американских премий «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший иностранный фильм.

Ранее сообщалось, что в России экранизируют новый роман-катастрофу «Тоннель» писательницы Яны Вагнер. Она является автором романа-антиутопии «Вонгозеро», по которому сняли сериал «Эпидемия», отмечает RT.