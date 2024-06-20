Сергей Урсуляк экранизирует «Войну и мир»
Режиссер Сергей Урсуляк снимет многосерийный фильм «Война и мир» по роману Льва Толстого, пишут СМИ со ссылкой на дирекцию внешних коммуникаций и маркетинга телеканала.
Отмечается, что работу над фильмом будут вести телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Start. Производством сериала занимается компания «Москино».
«Войну и мир» не раз экранизировали как в России, так и на Западе. К примеру, в голливудской картине 1956 года режиссера Кинга Видора роль Наташи Ростовой исполнила сама Одри Хепберн. Последний раз герои Толстого появлялись на экране в шестисерийном сериале BBC 2016 года, где Пьера Безухова сыграл американский актер Пол Дано.
Одной из самых знаменитых экранизаций «Войны и мира» является советский четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука, который в 1969 году стал обладателем американских премий «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший иностранный фильм.
Ранее сообщалось, что в России экранизируют новый роман-катастрофу «Тоннель» писательницы Яны Вагнер. Она является автором романа-антиутопии «Вонгозеро», по которому сняли сериал «Эпидемия», отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru