Сергей Собянин подвел итоги Московского международного кинофестиваля
В Москве завершился 46-й Московский международный кинофестиваль, в программе которого приняло участие свыше 250 фильмов из более чем 50 стран. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В Москве завершился 46-й Московский международный кинофестиваль. В программе участвовало свыше 250 фильмов из больше чем 50 стран. За звание лучшей картины боролось 11 работ, включая одну российскую», – написал мэр.
Он также отметил, что параллельно на бизнес-площадке фестиваля рассказали о работе по созданию в Москве крупнейшего в России центра полного цикла производства кино. Кроме того, обсуждались возможности московской киноинфраструктуры, перспективы съемочного процесса в столице и потенциальное сотрудничество российских и зарубежных кинокомпаний.
«Москва всегда была центром киноиндустрии. Мы приглашаем кинопроизводителей, готовых создавать яркие образы столицы, предлагаем им удобные условия для работы и поддерживаем грантами», – добавил Собянин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru