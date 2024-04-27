Сергей Собянин подвел итоги Московского международного кинофестиваля

В Москве завершился 46-й Московский международный кинофестиваль, в программе которого приняло участие свыше 250 фильмов из более чем 50 стран. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



«В Москве завершился 46-й Московский международный кинофестиваль. В программе участвовало свыше 250 фильмов из больше чем 50 стран. За звание лучшей картины боролось 11 работ, включая одну российскую», – написал мэр.



Он также отметил, что параллельно на бизнес-площадке фестиваля рассказали о работе по созданию в Москве крупнейшего в России центра полного цикла производства кино. Кроме того, обсуждались возможности московской киноинфраструктуры, перспективы съемочного процесса в столице и потенциальное сотрудничество российских и зарубежных кинокомпаний.



«Москва всегда была центром киноиндустрии. Мы приглашаем кинопроизводителей, готовых создавать яркие образы столицы, предлагаем им удобные условия для работы и поддерживаем грантами», – добавил Собянин.

