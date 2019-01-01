Сергей Шаргунов возглавил редакцию журнала «Юность»
Сергей Шаргунов, журналист, писатель, зампредседателя комитета Госдумы по культуре, сменил Валерия Дударева на посту главного редактора литературного журнала «Юность».
Шаргунов отметил финансовые трудности, с которыми столкнулось издание, и пообещал для успеха у читателей публиковать не только известных авторов, но и открывать новые имена в литературе.
Напомним, в альманахе, который вышел в свет впервые в 1955 году в Москве, в разное время выходили произведения Анны Ахматовой, Андрея Вознесенского и Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Кира Булычёва, Дины Рубиной и других известных писателей и поэтов.
Ранее литературный критик Николай Александров в эфире НСН сообщил, чего не хватает российскому писателю для попадания в список Forbes.
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