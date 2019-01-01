Культура

Сергей Шаргунов возглавил редакцию журнала «Юность»

4 мая21:06

Сергей Шаргунов, журналист, писатель, зампредседателя комитета Госдумы по культуре, сменил Валерия Дударева на посту главного редактора литературного журнала «Юность».

Шаргунов отметил финансовые трудности, с которыми столкнулось издание, и пообещал для успеха у читателей публиковать не только известных авторов, но и открывать новые имена в литературе.

Критик объяснил популярность «Гарри Поттера» схожестью со «Звёздными войнами»

Напомним, в альманахе, который вышел в свет впервые в 1955 году в Москве, в разное время выходили произведения  Анны Ахматовой, Андрея Вознесенского и Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Кира Булычёва, Дины Рубиной и других известных писателей и поэтов.

Ранее литературный критик Николай Александров в эфире НСН сообщил, чего не хватает российскому писателю для попадания в список Forbes.


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ФОТО: flickr.com // Konstantin Rubakhin
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