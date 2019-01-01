Сергей Шаргунов возглавил редакцию журнала «Юность»

Напомним, в альманахе, который вышел в свет впервые в 1955 году в Москве, в разное время выходили произведения Анны Ахматовой, Андрея Вознесенского и Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Кира Булычёва, Дины Рубиной и других известных писателей и поэтов.

Ранее литературный критик Николай Александров в эфире НСН сообщил, чего не хватает российскому писателю для попадания в список Forbes.



