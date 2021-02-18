Пенкин помирился с Пугачевой и рассказал о внебрачном ребенке
Певец Сергей Пенкин рассказал журналистам, что у него есть внебрачный ребёнок, который, «наверное, уже взрослый».
«Его мама была певица, мы вместе работали в гостинице "Космос" в 80-е», - поделился Пенкин.
Это заявление он сделал на закрытой вечеринке в честь своего 60-летия. Поздравить артиста пришли звезды эстрады и кино Эвелина Бледанс, Жанна Эппле, Наталия Гулькина и другие.
А Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили музыканта аудиосообщением. «Сереженька, дорогой, поздравляю тебя с юбилеем. Главное, чтобы ты был здоров. Ты прекрасный человек, я это знаю. Прекрасный артист!» - сказала Пугачева, тем самым развеяв слухи об их вражде.
Григорий Лепс приехать не смог, но прислал несколько ящиков своей фирменной водки.
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