Пенкин помирился с Пугачевой и рассказал о внебрачном ребенке

Певец Сергей Пенкин рассказал журналистам, что у него есть внебрачный ребёнок, который, «наверное, уже взрослый».

«Его мама была певица, мы вместе работали в гостинице "Космос" в 80-е», - поделился Пенкин.

Это заявление он сделал на закрытой вечеринке в честь своего 60-летия. Поздравить артиста пришли звезды эстрады и кино Эвелина Бледанс, Жанна Эппле, Наталия Гулькина и другие.

А Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили музыканта аудиосообщением. «Сереженька, дорогой, поздравляю тебя с юбилеем. Главное, чтобы ты был здоров. Ты прекрасный человек, я это знаю. Прекрасный артист!» - сказала Пугачева, тем самым развеяв слухи об их вражде.

Григорий Лепс приехать не смог, но прислал несколько ящиков своей фирменной водки.

