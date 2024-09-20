Лучше не бывает: В Большом театре оценили назначение примы Захаровой в МГАХ

«Нет, конечно, Боже упаси. Что может быть прекрасней именно для балерины, для женщины, чем работа в детском учреждении, тем более в таком, как московская балетная школа, одно из главных учебных заведений России? Это никак не отставка, я бы совершенно это так не воспринимал. Всю свою жизнь она была настолько на хорошем уровне, что к ней нет никаких претензий ни по какому вопросу. Если брать всю историю ректорства в Московском хореографическом училище, то это довольно серьезный государственный пост. Если директора Большого театра назначает сам президент, то, я думаю, что и ректор Академии хореографии тоже, конечно, не является пустым назначением», – сказал Янин.

Он отметил, что не удивлен назначению Захаровой, поскольку артистка давно зарекомендовала себя в работе и является профессионалом своего дела.

«Светлана настолько профессиональная танцовщица и человек, который зарекомендовал уже себя в работе. Светлана работала в «Сириусе», и там она уже свои силы попробовала, для нее это не будет абсолютно новая работа. Светлана прекрасная балерина, которая провела блистательные годы своей работы на сцене Большого театра, будучи непревзойденной примой до последнего дня своих выступлений, которые еще не закончились. Поэтому ее назначение меня совершенно не удивляет. И русский балет не лежит в руинах, Светлане не надо вытаскивать его из помойной ямы. Мы развиваемся и кони наши быстрые», – добавил собеседник НСН.

Светлана Захарова работала в Мариинском театре, с 2003 года – в Большом театре. В 2008 году стала примой-балериной миланского театра «Ла Скала». С 2007 по 2011 год Захарова была депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», с 2018 года она член Совета при президенте России по культуре и искусству.

Более 20 лет МГАХ возглавляла Марина Леонова. Под ее руководством за эти годы 450 выпускников Академии стали лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов артистов балета и хореографов, передает «Радиоточка НСН».

