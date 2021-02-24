Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство
24 февраля 202116:25
Известный сербский актер Милош Бикович, сыгравший в фильме «Холоп», получил российское гражданство. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Бикович - актер театра и кино. В России получил известность своими ролями в фильмах «Отель «Белград», «Холоп», «Лед», сериалах «Магомаев» и «Отель «Элеон».
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24 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru