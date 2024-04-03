Съемки второго сезона сериала «Мастодонт» начались в Москве

Создатели сериала «Мастодонт» с Федором Добронравовым в главной роли приступили к съемкам второго сезона, сообщает «Культуромания».

Начались съемки сериала «Урок» с Юрой Борисовым в главной роли

В новых эпизодах речь пойдет о чиновнике, который, пытаясь восстановить доверие старшей из дочерей, старается освоить новейшие технологии.

Актерский состав сериала во втором сезоне пополнят Александр Самойленко и Алексей Золотовицкий.

Увидеть новые серии можно будет в октябре 2024 года сразу в нескольких онлайн-кинотеатрах.

Ранее стало известно, что «Екатерина Великая» с Анной Михалковой в главной роли выйдет в прокат осенью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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