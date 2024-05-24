Съемки третьего сезона сериала «Метод» начнутся летом

Компания Кинопоиск приступит к съемкам третьего сезона телесериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли летом 2024 года, сообщает «Комсомольская правда».

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Кресло режиссера на этот раз займет Юрий Быков, снявший первый сезон. Его идея заключается в том, чтобы приблизить сериал к зрителю. Сделать так, словно сам зритель находится в кадре. По словам режиссера, сама фактура заслуживает более реалистичного взгляда. Быков также заявил, что считает неправильным выставлять маньяков как героев.

«Маньяки — это страшно, лучше не приближаться», - добавил режиссер.

Ранее завершены съемки фильма Константина Буслова «Злой город», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kinopoisk.ru
ТЕГИ:РежиссерКонстантин ХабенскийСъемкиСериал

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