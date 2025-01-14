The Weeknd из-за пожаров перенес дату выхода нового альбома
Канадский певец The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) в своих соцсетях объявил о переносе даты выхода нового альбома «Hurry Up Tomorrow».
Изначально новая пластинка должна была увидеть свет 24 января, а на следующий день планировался концерт на стадионе Rose Bowl в Пасадине (Калифорния, США).
Однако из-за бушующих в штате пожаров The Weeknd решил отменить выступление, а релиз альбома перенести на неделю.
«Из уважения и беспокойства за жителей Лос-Анджелеса я отменяю концерт... Я также решил перенести релиз своего альбома на 31 января», - написал певец.
Ранее The Weeknd попал в ТОП-10 самых успешных артистов XXI века. Список, который был составлен журналом Billboard, возглавила Тейлор Свифт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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